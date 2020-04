ANM: Vreme deosebit de rece si inghet la sol, in toata tara. Prognoza speciala pentru Bucuresti

Cum va fi vremea in Capitala

Aceasta a intrat in vigoare miercuri la ora 10:00 si expira vineri, la ora 10:00.In acest interval,pentru aceasta perioada din an indeosebi in timpul noptilor si al diminetilor, cand se vor inregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade, mai ales in jumatatea de nord a teritoriului.Se va produce bruma si local inghet la sol.Miercuri, vantul va mai prezenta unele intensificari in regiunile sudice amplificand senzatia de frig, iar in extremitatea de sud-vest a tarii, local se vor semnala precipitatii slabe mixte.Miercuri, vremea va fi deosebit de rece pentru inceputul lunii aprilie. Temperatura maxima va fi de 8...9 grade, iar cea minima de -3...0 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla in general moderat ziua, cu viteze de pana la 35...40 km. Spre sfarsitul intervalului se va produce bruma.De joi pana vineri dimineata vremea se va mentine rece pentru aceasta data. Temperatura maxima, mai ridicata decat in ziua precedenta, va fi de 11...12 grade, iar cea minima de -1...0 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca pana in jurul valorii de -4 grade. Cerul va fi variabil in cursul zilei si mai mult senin noaptea. Vantul va sufla in general slab. Dimineata si noaptea se va semnala bruma.A.G.