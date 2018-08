Incepe o toamna ploioasa - prognoza meteo pe urmatoarele doua saptamani

Ziare.

In primele zile, vremea se incalzeste pana la 31 de grade, pe 31 august - 1 septembrie. In intervalul 2 - 9 septembrie nu vor mai fi variatii termice importante, iar temperaturile vor fi de 28...29 de grade.Probabilitatea de aparitie a averselor pe arii relativ extinse si mai insemnate cantitativ va fi ridicata in prima zi, iar apoi doar izolat se vor mai semnala ploi slabe, in intervalul 2 - 9 septembrie.Temperaturile maxime vor fi in crestere, de la o medie de 24 de grade in prima zi a intervalului de prognoza, pana in jurul valorii de 30 de grade, pe 31 august si 1 septembrie. Apoi se racoreste pana la 28 de grade, pana la finalul celei de a doua saptamani de prognoza.In prima zi a intervalului de prognoza vor fi averse pe arii relativ extinse, iar dupa data de 1 septembrie si pana la sfarsitul celei de a doua saptamani, probabilitatea pentru ploi slabe, pe arii restranse, va fi ridicata aproape in fiecare zi.Intre 27 si 30 august vor fi temperaturi maxime de 27...28 de grade, caracterizand o vreme apropiata de normal din punct de vedere termic. Pe 29 - 30 august valorile diurne vor fi usor mai ridicate, spre 29...30 de grade, in medie, apoi vor marca o scadere, astfel incat intre 4 si 9 septembrie se vor situa in jurul unei valori medii de 26 de grade, apropiata de norma perioadei.Averse pe arii mai extinse si mai importante cantitativ vor fi pe 27 si 28 august, apoi probabilitatea pentru ploi de scurta durata, pe arii restranse, va creste dupa data de 2 septembrie.In prima saptamana vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, de la 26 de grade in prima zi, spre 29...30 de grade pe 31 august si 1 septembrie. Apoi se racoreste si in intervalul 3 - 9 septembrie vor fi 26...27 de grade.Vor fi averse in prima zi a intervalului de prognoza, pe arii mai restranse si in a doua zi, apoi probabilitatea pentru ploi slabe, trecatoare, va creste din nou dupa data de 1 septembrie.In intervalul 27 august - 2 septembrie temperaturile maxime vor avea variatii de la o zi la alta si se vor situa, in medie, intre 27 si 30 de grade, cu cele mai ridicate valori pe 28 si 31 august, precum si pe 1 septembrie. Ulterior, regimul termic se va mentine constant la aproximativ 26 de grade, pana la finalul celor doua saptamani de prognoza.Pe 28 august se vor semnala averse la nivel local, iar pentru celelalte zile ale intervalului de prognoza se estimeaza ca probabilitatea pentru ploi slabe, trecatoare, va fi mai ridicata dupa data de 2 septembrie.In prima saptamana vor fi 30 de grade, caracterizand o vreme calda, chiar calduroasa in orele amiezilor. Ulterior, in intervalul 3 - 9 septembrie vor fi aproximativ 27 de grade.Pe parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza nu se vor semnala precipitatii, iar in cea de a doua saptamana apar conditii pentru ploi slabe, trecatoare.Vremea va fi calduroasa pana pe 3 septembrie, cu temperaturi intre 30 si 33 de grade. Apoi vremea se va racori, temperaturile ajungand la 28 de grade, valoare ce se va mentine constanta in intervalul 4 - 9 septembrie.Vor fi ploi slabe, de scurta durata, intre 27 si 29 august, precum si in intervalul 2 - 9 septembrie, insa acestea se vor semnala doar pe arii restranse.In prima saptamana vremea va fi calda. Temperaturile medii diurne vor creste treptat, de la 27 de grade pe data de 27 august, pana la 32 de grade pe 1 septembrie, apoi, in intervalul 2 - 4 septembrie, valorile termice vor marca o usoara scadere, pana la valoarea medie de 28 de grade, valoare care va ramane constanta pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe 27 august, cand aversele se vor semnala pe arii relativ extinse si, din nou, intre 3 si 9 septembrie, cand doar izolat si trecator, va ploua slab.Temperaturile medii diurne vor fi cuprinse intre 18 si 20 de grade in prima saptamana a intervalului de prognoza, iar in cea de a doua, pe fondul unei usoare tendinte de scadere a regimului termic, se vor situa in jurul unei valori medii de 16 grade.Vor fi averse pe arii mai extinse si mai insemnate cantitativ pe 27 si 28 august, apoi probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi mai ridicata dupa 1 septembrie.