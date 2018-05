Incepe sa se incalzeasca - iata cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Ziare.

In primele zile, intre 14 si 17 mai, maximele vor fi de 22-24 de grade. Apoi, se va incalzi iar intre 18 si 20 mai maximele ajung la 26 de grade. Ulterior, va fi mai cald decat in mod normal.Vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Vor fi ploi pe arii mai extinse si mai importante cantitativ pe 14 si 15 mai, iar apoi probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 19 mai si se va mentine relativ ridicata pana la finalul intervalului de prognoza.In primele zile vor fi in jur de 22 de grade, medii normale pentru aceasta perioada din an, dar pe 16 - 17 mai va avea loc o usoara racire (19 grade) . Dupa 17 mai, vremea se va incalzi, iar pe 20-22 mai vor fi 25...26 de grade.Ploi de scurta durata, asociate in general instabilitatii atmosferice, vor fi posibile pe arii restranse aproape in fiecare zi a intervalului de prognoza, dar in jurul datei de 15 mai acestea vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse.Intre 14 si 18 mai, regimul termic va avea usoare variatii de la o zi la alta si se va concretiza prin valori maxime situate intre 20 si 23 de grade. Dupa 18 mai vremea se va incalzi, astfel incat, din 20 mai, temperaturile vor ajunge la 24...25 de grade.Instabilitatea atmosferica se va manifesta aproape in fiecare zi a intervalului de prognoza, insa ploi pe arii extinse si local mai importante cantitativ se vor inregistra in jurul datei de 15 mai.Intre 14 si 18 mai vor fi intre 19 si 22 de grade. Ulterior, se va incalzi, iar in intervalul 20 - 27 mai se vor inregistra 24...25 de grade.Probabilitatea pentru ploi va fi ridicata mai ales in zilele de 15 si 16 mai, cand acestea se vor semnala pe arii extinse si in cantitati mai insemnate.Se incalzeste, de la 19 grade in prima zi, pana la 23...24 de grade intre 15 si 18 mai. Apoi, in intervalul 20 - 27 mai vor fi 25...26 de grade.Ploi in general slabe cantitativ, la nivel local, se vor inregistra pe aproape tot parcusul intervalului de prognoza si doar in jurul datei de 15 mai acestea se pot semnala pe arii mai extinse.Se incalzeste, de la 19...20 de grade in prima zi a intervalului, pana la 23 de grade pe 18 mai, iar pana la sfarsitul intervalului variatiile vor fi nesemnificative.Probabilitatea de ploaie se va mentine ridicata pe aproape tot parcusul intervalului, dar mai ales in zilele de 16 si 17 mai, cand si cantitatile de apa vor putea fi mai insemnate.In primele zile se va incalzi, de la 21 de grade, la medii de 24...25 de grade in zilele de 15 si 16 mai. Pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani variatiile de temperatura nu vor fi semnificative, mediile maximelor fiind de 25...26 de grade.Conditiile pentru ploi de scurta durata se vor mentine in mare parte din interval, dar mai ales in jurul datei de 15 mai, cand vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate.Pana spre sfarsitul primei saptamani se incalzeste pana la 24...25 de grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, variatiile maximelor termice nu vor fi importante, media acestora mentinandu-se la 24...25 de grade.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in cea mai mare parte a intervalului, iar in jurul datei de 15 mai cantitatile de apa vor putea fi insemnate.Se incalzeste usor, astfel incat media temperaturilor diurne se va incadra intre 12 grade in primele zile si 14...16 grade dupa data de 18 mai. Temperaturile nocturne se vor situa, in medie, intre 4 si 6 grade in prima saptamana de prognoza, iar in cea de a doua vor marca o crestere usoara si se vor incadra intre 6 si 8 grade.Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului prognoza, dar in jurul datei de 15 mai ploile se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai importante cantitativ.A.G.