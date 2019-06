ANM ne avertizeaza din nou: Urmeaza trei zile de caldura mare si vijelii

Ziare.

com

Informarea este valabila incepand de miercuri, ora 10:00, pana vineri, 14 iunie, ora 23:00."Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile vestice, nord-vestice, sudice si sud-estice si pe arii restranse in restul teritoriului, dupa-amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati", transmit meteorologii.Informarea vizeaza si instabilitatea atmosferica, care va fi temporar accentuata la deal si la munte si pe arii restranse in celelalte regiuni.Totodata, vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina."In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp", conform ANM.