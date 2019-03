Informare meteo de vreme rea in toata tara. Lapovita si ninsoare, in Bucuresti

Lapovita si ninsoare, in Bucuresti

Informarea este valabila de luni de la ora 21:00 pana marti la ora 11:00, timp in care vor fi precipitatii din belsug si vant puternic.In intervalul mentionat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si sud-estul Transilvaniei vor fi precipitatii, care vor depasi 10 l/mp si local 15...20 l/mp. Acestea vor fi sub forma de ploaie si lapovita, dar pe alocuri si sub forma de ninsoare.In regiunile sudice si sud-estice, local vantul va avea intensificari, la rafala se vor atinge viteze in general intre 45 si 55 km/h, iar pe litoral de pana la 60...70 km/h.In Carpatii Meridionali si de Curbura vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zapada, izolat mai consistent. Temporar vantul va avea viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.500 m de peste 70 km/h, zapada va fi spulberata si ninsoarea viscolita.Dupa un weekend cu soare, in Capitala se anunta lapovita si ninsoare.Luni, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data, iar temperatura maxima va fi de 21 de grade. Inspre seara, norii isi vor face aparitia si este posibil sa ploua slab.In noaptea de luni spre marti cerul va fi noros si temporar vor fi precipitatii sub forma de ploaie, iar dupa miezul noptii posibil trecator si lapovita si ninsoare.ANM anunta ca se vor acumula cantitati de precipitatii cuprinse intre 15 si 20 l/mp.Vantul va sufla in general moderat, cu viteze la rafala intre 35 si 45 km/h. Temperatura minima va fi de 2...4 grade.A.G.