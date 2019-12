A venit iarna: Informare meteo de vreme rece, ninsori, polei si vant puternic, pana marti

Ziare.

Astfel, incepand de luni, ora 7.00, pana marti, la ora 10.00, se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant sub forma de ninsoare in nord si in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie., se arata in mesajul ANM.De asemenea, vantul va sufla tare la munte, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 70-80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Intensificari trecatoare ale vantului vor fi pe spatii mai mici si in celelalte zone, cu viteze in general de 45-55 km/h.Meteorologii mai transmit ca, in prima parte a saptamanii, vremea se va mentine rece mai ales dimineata si noaptea, cu precadere in jumatatea de nord a teritoriului.