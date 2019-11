Informare meteo: Vremea se raceste brusc. Ne apropiem de 0 grade la Bucuresti. Unde va ninge

In Capitala se anunta o maxima de 4-6 grade

Astfel, de miercuri de la ora 18:00 pana sambata la ora 10:00, se anunta ploi insemnate cantitativ, racire puternica a vremii, ninsori la munte, precipitatii mixte in Moldova, Transilvania si zona deluroasa a Munteniei si intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, temporar va ploua, indeosebi in jumatatea de sud a tarii, unde local se vor acumula cantitati de apa care vor depasi 20...25 l/mp, iar indeosebi in zona de munte a Olteniei, izolat 40...60 l/mp.Vremea se va raci treptat, astfel incat vineri (22 noiembrie) si sambata (23 noiembrie) in jumatatea estica a teritoriului se vor inregistra temperaturi sub cele specifice perioadei.In zona montana, mai ales la altitudini de peste 1.500 m, treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, iar incepand din seara zilei de joi (21 noiembrie), trecator, precipitatii mixte ce pot determina depuneri de polei, se vor semnala si in Moldova, estul si sud-estul Transilvaniei si in dealurile Munteniei.La munte, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70...80 km/h, spulberand trecator zapada.Intensificari temporare ale vantului, cu viteze in general de 45...55 km/h, vor fi si in zonele mai joase de relief.In privinta temperaturilor, vom avea un regim termic diferentiat intre partea extracarpatica si intracarpatica, astfel ca joi pentru sudul si estul tarii vor fi maxime intre 6 si 14 grade, iar in Banat si Crisana vor fi pana la 17-18 grade, dupa cum a declarat meteorologul de serviciu ANM pentruVineri, in regiunile extracarpatice vor fi intre -2 grade in Moldova si 8 grade in Oltenia, iar cele mai mari valori o sa le avem tot in Banat si Crisana, de pana la 12-13 grade.Nici pentru Capitala vestile nu sunt prea bune. Joi, maxima va fi de 10-11 grade, iar minima din noaptea de joi spre vineri se va situa in jur de 3 grade. Pentru vineri se anunta o maxima de 4-6 grade, iar noaptea de vineri spre sambata minima va fi in jurul valorii de 1 grad. Sambata, la Bucuresti, se anunta 6 grade.In ciuda racirii bruste, meteorologii dau asigurari ca nu este nimic anormal in privinta temperaturilor care urmeaza."Nu trebuie sa ne speriem, vremea revine la ce ar trebui sa fie normal pentru aceasta perioada. Pana acum, a fost anormal, ca a fost mult mai cald", a precizat reprezentantul ANM.