Mai cald decat in mod normal la inceput de septembrie - prognoza meteo pe doua saptamani

Vremea va fi calda in prima zi din aceasta saptamana, cu temperaturi maxime, in medie, de 28...29 de grade, dar in zilele de 4 si 5 septembrie se va racori (24 de grade) . Apoi, in intervalul 7-9 septembrie, temperaturile vor fi specifice perioadei. In cea de a doua saptamana vor fi 25...26 de grade.In primele zile ale intervalului vor fi averse, local insemnate cantitativ in 3 si 4 septembrie, dar ploi trecatoare, slabe, vor fi posibile si in perioada 8-12 septembrie.In prima zi vor fi 29 de grade, dar apoi se racoreste pana la 24 de grade. Din 6 septembrie vremea se va incalzi treptat, astfel ca in intervalul 7-9 septembrie va fi mai cald decat in mod normal (27...28 de grade) . In cea de a doua saptamana maximele vor atinge in medie 25...26 de grade.In primele zile ale intervalului vor fi averse, local insemnate cantitativ in 3 si 4 septembrie, dar ploi slabe, trecatoare vor fi posibile si in perioada 9-11 septembrie.Vremea va fi calda in prima zi (30 de grade), dar in perioada 4-6 septembrie vor fi 24...25 de grade. Apoi valorile termice diurne vor creste usor, astfel ca in intervalul 7-9 septembrie se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei. In cea de a doua saptamana vor fi 25...26 de grade.In perioada 3-6 septembrie, temporar vor fi averse, izolat insemnate cantitativ, in timp ce in restul intervalului doar trecator vor fi posibile ploi slabe.In prima zi vor fi 31 de grade, apoi valorile termice diurne vor fi in scadere spre medii de 25...26 de grade. In intervalul 7-9 septembrie vremea va fi mai cald decat in mod normal, 27...28 de grade. In cea de a doua saptamana regimul termic nu se va modifica semnificativ, maximele urmand a atinge in medie 24...25 de grade.In primele zile ale intervalului vor fi averse, izolat insemnate cantitativ, in timp ce in restul intervalului doar trecator vor fi posibile ploi slabe.Vremea va fi local calduroasa in primele doua zile (30...31 de grade), apoi acestea vor scadea, pana la medii de 26...27 de grade in intervalul 6-12 septembrie, dar tot va fi mai cald decat in mod normal. Incepand cu 13 septembrie valorile termice diurne vor scadea usor spre o medie de 24 de grade.Ploi slabe, trecatoare, vor fi in zilele de 5 si 6 septembrie, dar posibil si in perioada 11-14 septembrie.In primele doua zile vremea va fi calduroasa (29...30 de grade) . In perioada 5-9 septembrie vor fi 26...27 de grade. In restul intervalului regimul termic nu se va modifica semnificativ, maximele urmand a atinge o medie in jurul a 25 de grade.Ploi slabe, trecatoare, vor fi in zilele de 5 si 6 septembrie, dar posibil si in perioada 11-14 septembrie.Vremea va fi calduroasa in prima zi, cand vor fi 32 de grade, apoi vor fi 28...29 de grade in intervalul 4-11 septembrie, valori in continuare mai ridicate decat cele specifice perioadei. Incepand cu 12 septembrie valorile termice diurne vor scadea usor spre o medie de 26 de grade.Ploi slabe, trecatoare, vor fi in perioada 4-6 septembrie, dar posibil si in perioada 12-14 septembrie.Vremea va fi calduroasa in prima zi (30 de grade), dar in ziua 4 septembrie se va racori (24 de grade) . Apoi se incalzeste pana la 28 de grade, in intervalul 6-9 septembrie, cand se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei. In cea de a doua saptamana regimul termic nu se va modifica semnificativ, maximele urmand a atinge in medie 26 de grade.In primele doua zile ale intervalului vor fi averse, pe arii restranse insemnate cantitativ in 3 si 4 septembrie, dar ploi trecatoare, slabe, vor fi posibile si in perioada 8-14 septembrie.Temperatura aerului nu va avea variatii semnificative de-a lungul celor doua saptamani, astfel ca, in medie, maximele vor fi cuprinse intre 14 si 17 grade, iar minimele intre 7 si 11 grade.In perioada 3-6 septembrie vor fi averse care pe arii restranse vor fi insemnate cantitativ, in timp ce in restul intervalului, local si temporar, vor aparea ploi in general slabe.