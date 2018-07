Maxime si minime absolute in iulie. Cea mai ridicata temperatura a fost de 44,3 grade, cea mai mica minus 8 grade

Ziare.

In privinta ploilor,si a fost inregistrata la Stana de Vale in anul 1980, in timp ce in anul 1989 a fost consemnata cea mai secetoasa luna iulie, cu o cantitate lunara de precipitatii de numai 30,8 litri/mp."Luna iulie, reprezentativa pentru sezonul estival, este cea mai calduroasa luna a anului. Temperatura aerului este mai mare decat in iunie, iar gradul de instabilitate mai redus, in majoritatea zonelor tarii, deoarece asupra partii de sud-est a Europei actioneaza, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei si, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African.Ca o consecinta directa a acestor modificari in distributia circulatiei aerului deasupra tarii noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie inregistreaza o crestere intre 1 si 3 grade Celsius fata de luna iunie", sustin meteorologii ANM.Din datele inregistrate in perioada 1961-2017 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii iulie se situeaza intre 22 si 24 grade Celsius in Campia Romana si Dobrogea.In majoritatea arealelor din Moldova, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Campia de Vest, in dealurile din Banat si Crisana si in Culoarul Muretului, valorile termice medii sunt cuprinse intre 20 si 22 de grade Celsius. In Transilvania, centrul Maramuresului, Podisul Sucevei si in Subcarpati, valorile medii de temperatura se incadreaza intre 16 si 20 de grade Celsius, iar in depresiunile intramontane si zona montana joasa (sub 1500 de metri), intre 13 si 16 grade Celsius. In zona montana inalta, la peste 1.500 m altitudine, temperatura medie a lunii iulie are valori cuprinse intre 6 si 13 grade Celsius.Specialistii ANM afirma ca. In aceeasi zi, temperaturi maxime de 44 de grade sau mai mari s-au inregistrat si la statiile meteorologice: Bechet (44,2 grade), Bailesti si Moldova Veche (44 grade) . De altfel, in a treia decada a lunii iulie 2007, la 57 de statii meteorologice s-au inregistrat valori de temperatura de 40 grade Celsius sau chiar mai ridicate.Pe de alta parte,. In luna iulie, valori ale temperaturii minime a aerului sub zero grade s-au inregistrat doar in zona montana si in depresiuni intramontane.Conform statisticii ANM, cantitatile de precipitatii din aceasta luna inregistreaza o scadere fata de cele din mai si iunie."Cele mai mici valori medii lunare multianuale ale cantitatii de precipitatii din iulie, sub 50 de litri/mp, sunt in estul Baraganului si in Dobrogea, iar pe litoral si in Delta Dunarii acestea sunt chiar mai mici de 30 de litri/mp. In Campia Romana, sudul si estul Moldovei si in Campia de Vest, mediile lunare se incadreaza intre 50 de litri/mp si 75 de litri/mp. Valori cuprinse intre 75 de litri/mp si 100 de litri/mp sunt caracteristice Podisurilor Moldovei si Transilvaniei. In Dealurile de Vest si in Subcarpati se inregistreaza, in medie, intre 100 de litri/mp si 150 de litri/mp, iar in zonele de munte, la peste 2.000 de metri altitudine, intre 150 de litri/mp si 200 de litri/mp", arata meteorologii ANM.In acest context, cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii este 519,1 litri/mp si a fost inregistrata la Stana de Vale, in anul 1980, in timp ce cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore este 224 litri/mp si a fost inregistrata la Drobeta Turnu Severin, in data de 12 iulie 1999., iar cantitatea maxima de precipitatii, de 212 litri/mp, in anul 1991.