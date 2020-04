Meteo: 1 Mai vine cu ploi

Ziare.

Ultima zi a lunii aprilie vine cu ploi si temperaturi in scadere. Meteorologii anunta pentru24 de grade in Moldova, 22 in Crisana si Banat, 20 grade in Maramures, 21 in Transilvania, 23 in Dobrogea, 25 in Oltenia si 26 in Muntenia.In Bucuresti, joi, va ploua si vor fi 25 de grade.18 grade21 grade18 grade21 grade19 grade19 grade23 grade20 grade24 grade24 grade22 grade24 grade22 grade24 grade23 grade25 grade18 gradeInceputul lunii mai vine tot cu ploi in toata tara. Astfel,vor fi maxime de 25 de grade in Moldova si Oltenia, 20 in Crisana si Banat, 21 grade in Maramures, 23 in Transilvania, 24 in Dobrogea si 27 in Muntenia.In Bucuresti, vineri, se anunta ploi si 25 de grade.19 grade19 grade18 grade22 grade19 grade21 grade23 grade21 grade24 grade24 grade19 grade24 grade20 grade24 grade22 grade26 grade22 gradeA.G.