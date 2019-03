Meteo: 22 de grade in Bucuresti, de Ziua Femeii. In weekend, vine ploaia

Ziare.

se anunta ploi in Moldova, Transilvania, Maramures, Crisana si Banat, dar, in acelasi timp, temperaturile cresc. Vor fi maxime de 21 grade in Moldova, 18 in Maramures, 21 in Crisana, 20 in Transilvania, 21 in Banat, 21 in Oltenia, 21 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Bucuresti se anunta soare si 22 grade ziua si 7 grade noaptea.19 grade18 grade17 grade15 grade15 grade19 grade20 grade20 grade19 grade21 grade20 grade22 grade21 grade21 grade21 grade22 grade.va ploua in aproape toata tara, exceptie facand Dobrogea. Maximele vor ajunge la 19 grade in Moldova, 13 in Maramures, 15 in Crisana, 15 in Transilvania, 17 in Banat, 20 in Oltenia, 21 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Capitala, se va inregistra mai putin cu un grad fata de joi. Vor fi 21 de grade la amiaza si 7 grade noaptea.13 grade15 grade17 grade12 grade13 grade15 grade18 grade14 grade15 grade18 grade16 grade20 grade16 grade19 grade18 grade21 grade.Duminica, temperaturile vor fi in aceeasi nota ca sambata, cu mici schimbari. In Capitala, se anunta mai multi nori. Termometrele vor indica 20 de grade ziua si 7 noaptea.14 grade14 grade18 grade9 grade12 grade14 grade18 grade15 grade16 grade18 grade16 grade19 grade17 grade19 grade19 grade19 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 17 martie A.G.