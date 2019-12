Meteo: 22 de grade in mijlocul lui decembrie

Ziare.

Se anunta soare in toata tara pentru. Vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 18 in Banat, 15 in Oltenia, 20 in Muntenia si 16 grade in Dobrogea.In Capitala, se anunta soare si o maxima de 13 grade.12 grade13 grade13 grade13 grade13 grade9 grade13 grade12 grade11 grade11 grade13 grade14 grade13 grade11 grade11 grade11 grade10 gradeTemperaturile cresc si mai mult, maxima fiind de 22 de grade. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 19 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 15 in Transilvania, 17 in Banat, 18 in Oltenia, 22 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Capitala, vor fi tot 13 grade si soare.13 grade13 grade14 grade16 grade13 grade9 grade15 grade12 grade11 grade12 grade12 grade15 grade12 grade11 grade11 grade11 grade9 gradeA.G.