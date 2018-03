Meteo: 8 martie aduce primavara si pana la 14 grade in termometre

Ziare.

Joi, in Iasi si Botosani cerul va fi variabil, iar maximele vor trece de 10 grade. Cer partial noros va fi in sud-est, la Constanta si Sulina.In sudul si in vestul tarii cerul va fi noros, insa temperaturile vor fi ridicate. Se va inregistra ceata in Cluj-Napoca, Sibiu si Bucuresti, si va ploua slab in Craiova si Arad.In Bucuresti, joi, cerul va fi temporar noros si va fi ceata. Temperatura maxima va ajunge la 12 grade Celsius, iar minima la 2 grade.: max. 11 grade C/ min. 1 grad C: max. 13 grade C/ min. 0 grade C: max. 9 grade C/ min. 4 grade C: max. 10 grade C/ min. 4 grade C: max. 9 grade C/ min. 2 grade C: max. 12 grade C/ min. 1 grad C: max. 11 grade C/ min. -1 grad C: max. 10 grade C/ min. 0 grade C: max. 11 grade C/ min. 2 grade C: max. 11 grade C/ min. 1 grad C.Vineri, va fi ceata in mare parte din tara, in special in Cluj-Napoca, Arad, Ramnicu-Valcea, Craiova si in Capitala.Va ploua slab si va fi cer temporar noros in Sulina, in restul tarii fiind cer partial noros, exceptie fiind Sibiul, unde cerul va fi variabil.In Bucuresti, vineri, se va inregistra ceata, iar cerul va fi temporar noros. Maxima va ajunge la 13 grade Celsius, iar minima la 4 grade.: max. 12 grade C/ min. 0 grade C: max. 14 grade C/ min. 0 grade C: max. 9 grade C/ min. 4 grade C: max. 12 grade C/ min. 3 grade C: max. 14 grade C/ min. 2 grade C: max. 14 grade C/ min. 3 grade C: max. 12 grade C/ min. 2 grade C: max. 10 grade C/ min. 2 grade C: max. 13 grade C/ min. 0 grade C: max. 14 grade C/ min. 3 grade C.Vezi prognoza meteo pana pe 18 martie