Meteo: Avertizari de vant si ceata pana la pranz. Luni va fi putin mai cald

ANM anunta ca in judetele Caras-Severin si Timis, se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala care vor atinge local 55...75 km/h, iar la peste 1.800 m in judetul Caras-Severin, vor fi rafale de 90...100 km/h.Conform meteorologilor, in zona de munte a judetelor Brasov si Sibiu, peste cota 1.800 m, sunt prognozate intensificari temporare ale vantului ce vor atinge la rafala 90 km/h.Tot in zona de munte, la peste 1.800 de metri, in judetele Arges, Prahova si Dambovita, avertizarea mentioneaza vant puternic cu rafale de 90...100 km/h, indeosebi la peste 2.000 m.Intensificari temporare ale vantului ce vor atinge la rafala 90-100 km/h sunt anuntate si in zona montana a judetelor Gorj si Valcea.Dimineata au fost sub avertizare de cod galben de ceata judetele Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Dambovita si Teleorman, unde vizibilitatea a fost redusa sub 200 de metri sau chiar 50 de metri.Continua sa fie sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 11:00 judetele Giurgiu, Teleorman, Dambovita si Harghita.In ce priveste temperaturile, duminica este in continuare destul de cald in majoritatea tarii, insa cerul este predominant noros.: Maxima zilei este de 15 grade Celsius: Maxima zilei este de 16 grade Celsius: Maxima zilei este de 13 grade Celsius: Maxima zilei este de 15 grade Celsius: Maxima zilei e de 15 grade Celsius: Maxima zilei e de 18 grade Celsius: Maxima zilei e de 19 grade Celsius: Maxima zilei e de 19 grade Celsius: Maxima zilei e de 16 grade Celsius: Maxima zilei e de 14 grade CelsiusLuni temperaturile chiar mai cresc cu 1-3 grade in majoritatea tarii, mai putin in zona de centru-vest, unde vor cobori cu 1-2 grade Celsius.: Maxima zilei este de 16 grade Celsius: Maxima zilei este de 17 grade Celsius: Maxima zilei este de 16 grade Celsius: Maxima zilei este de 16 grade Celsius: Maxima zilei e de 15 grade Celsius: Maxima zilei e de 17 grade Celsius: Maxima zilei e de 18 grade Celsius: Maxima zilei e de 17 grade Celsius: Maxima zilei e de 17 grade Celsius: Maxima zilei e de 16 grade Celsius