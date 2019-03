Meteo: Bucurati-va de soare! Saptamana viitoare dardaim iar si vin si ploile

Ziare.

Duminica cerul este senin si soarele va incalzi toata tara. In Capitala se pastreaza vremea frumoasa din ultimele zile.: Maxima zilei este de 19 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei este de 18 grade, minima de 8 grade Celsius: Maxima zilei este de 14 grade, minima de 8 grade Celsius: Maxima zilei este de 14 grade, minima de 3 grade Celsius: Maxima zilei e de 12 grade, minima de 3 grade Celsius: Maxima zilei e de 12 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei e de 15 grade, minima de 8 grade Celsius. Va ploua: Maxima zilei e de 14 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei e de 18 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei e de 19 grade, minima de 7 grade CelsiusSaptamana viitoare incepe insa cu ploi in sud estul tarii si temperaturile mai coboara putin. In vest, centru si sud-vest se face ceva mai frig.: Maxima zilei este de 18 grade, minima de 6 grade Celsius. Va ploua: Maxima zilei este de 18 grade, minima de 10 grade Celsius. Va ploua: Maxima zilei este de 14 grade, minima de 8 grade Celsius. Va ploua: Maxima zilei este de 14 grade, minima de 4 grade Celsius: Maxima zilei e de 12 grade, minima de 4 grade Celsius: Maxima zilei e de 10 grade, minima de 6 grade Celsius: Maxima zilei e de 9 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei e de 11 grade, minima de 5 grade Celsius: Maxima zilei e de 14 grade, minima de 6 grade Celsius. Va ploua: Maxima zilei e de 13 grade, minima de 8 grade CelsiusPloile continua si marti in aceleasi zone, iar temperaturile scad serios in intreaga tara. Spre joi, de exemplu, in Capitala maximele nu vor trece de 7 grade si minima noptii ajunge aproape de pragul inghetului.A.S.