Meteo: Bucurati-va de vremea buna! In curand se intorc ploile

se va semnala ceata in sud-estul tarii. In nordul si vestul tarii se asteapta ploi slabe, iar in centrul teritoriului cerul va fi mai mult noros. Indimineata va fi ceata, dar in cursul zilei cerul va fi senin iar soarele va straluci. Maxima zilei va ajunge la 11 grade Celsius.6 grade5 grade5 grade8 grade13 grade12 grade5 grade10 grade11 grade7 gradetemperaturile vor creste pe alocuri destul de mult, chiar si cu 5 grade Celsius fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil in mare parte din tara si doar izolat in centru si nord se vor semnala precipitatii. Incerul va fi variabil. Maxima zilei va urca pana la 14 grade Celsius. Temperaturi negative nu se vor inregistra nici macar pe durata noptii.9 grade10 grade9 grade13 grade13 grade13 grade7 grade11 grade12 grade10 grade vremea se mai raceaste. In schimb soarele se va arata putin pe cer in cea mai mare parte a tarii. Si ceata se risipeste.In Bucuresti se va inregistra o temperatura maxima de 9 grade Celsius si o minima de 0 grade Celsius.6 grade6 grade6 grade8 grade10 grade9 grade4 grade7 grade9 grade6 gradePana la finalul saptamanii ploile vor pune stapanire pe cea mai mare parte a tarii, potrivit datelor ANM.