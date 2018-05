Meteo: Caldura de vara cu 32 de grade, la Bucuresti

Ziare.

com

La mare vremea se anunta buna de plaja, iar temperatura apei va ajunge la 20 de grade.In, vor 32 de grade, iar minimele vor atinge 16 grade Celsius. In Capitala nu va fi nici urma de nor.27 grade25 grade28 grade28 grade30 grade29 grade28 grade32 grade32 grade30 grade31 grade31 grade30 grade29 grade31 gradeva fi in continuare cald in toata tara. Pe litoral apa marii va avea in jur de 19-20 de grade Celsius.Invor fi, totusi, nori, dar vremea se anunta a fi foarte calda. Mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade in timpul zilei.Iata ce temperaturi se vor inregistra, vineri, si in alte mari orase:28 grade24 grade27 grade28 grade31 grade29 grade29 grade29 grade30 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 grade31 gradeIata cum va fi vremea pana pe 10 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.