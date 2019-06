Meteo: Caldura in toata tara, dar si ploi

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua informare meteo de disconfort termic si instabilitate atmosferica. Informarea a intrat in vigoare vineri, incepand cu ora 11:00, si este valabila pana duminica, 16 iunie, ora 23:00.Astfel, sambata se anunta maxime de 34 de grade in Moldova si Maramures, 35 in Crisana si Transilvania, 34 in Banat, Oltenia si Muntenia, iar 32 de grade in Dobrogea.Sambata, in Capitala, cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice. Temperatura maxima va fi de 33 de grade, iar pe timpul noptii vor fi 19 grade.Duminica se anunta maxime de 34 de grade in Moldova, 33 in Maramures, 34 in Crisana si Transilvania, 33 in Banat, 32 in Oltenia, 34 in Muntenia si in Dobrogea.Duminica, vremea se mentine in Bucuresti: cer temporar noros, averse, descarcari electrice. Termometrele vor indica o temperatura maxima de 33 de grade, iar pe parcursul noptii vor fi 19 grade Celsius.