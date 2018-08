Meteo: Cand ne obisnuiam cu vremea frumoasa, iar vin ploile

Ziare.

Miercuri, in aproape toata tara, cerul va fi variabil. Exceptii vor face judetele Cluj-Napoca si Sibiu, unde se vor inregistra descarcari electrice, averse, iar cerul va fi temporar noros.In Capitala, miercuri, cerul va fi variabil, insa temperaturile se vor mentine ridicate. Maxima inregistrata va fi de 34 de grade, iar pe timpul noptii se vor inregistra 17 grade.28 grade29 grade29 grade29 grade29 grade31 grade30 grade33 grade33 grade30 grade31 grade30 grade33 grade33 grade32 gradeJoi, vremea ramane instabila. In Cluj, Sibiu si Suceava se vor semnala averse si descarcari electrice. Insorit va fi in Dobrogea, iar in restul tarii cerul ramane variabil.In Bucuresti, joi, temperaturile maxime vor indica 35 de grade, iar minimele 18.27 grade31 grade24 grade27 grade28 grade31 grade28 grade31 grade34 grade30 grade32 grade30 grade33 grade32 grade33 gradeVezi si prognoza meteo pana pe 22 august