Meteo: Canicula pune stapanire pe Romania

Precizam ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de canicula , valabila pana vineri pentru toata tara.Joi vom avea maxime de 32 de grade in Moldova, 34 in Transilvania, 32 in Maramures, 34 in Crisana, 35 in Banat, 37 in Oltenia, 36 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea.In Capitala, joi, cerul va fi mai mult senin si temperatura maxima va fi de 35 de grade Celsius.29 grade33 grade30 grade25 grade31 grade32 grade33 grade31 grade31 grade34 grade33 grade34 grade34 grade36 grade35 grade35 grade32 gradeVineri vom avea maxime de 33 de grade in Moldova, 33 in Transilvania, 32 in Maramures, 34 in Crisana, 35 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 33 de grade in Dobrogea.Vineri, in Bucuresti, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 34 de grade.29 grade33 grade29 grade27 grade31 grade32 grade32 grade30 grade31 grade34 grade33 grade33 grade34 grade34 grade34 grade34 grade32 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 1 septembrie