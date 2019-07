Meteo: Canicula si furtuni

Ziare.

Ploile vor crea mici problemein aproape toate regiunile tarii, exceptie facand Dobrogea, Banat si Oltenia. Se anunta maxime de 31 grade in Moldova, 29 in Maramures, 33 in Crisana, 31 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea.In Capitala vineri vor fi 32 de grade.Temperatura apei marii va ajunge vineri la 23 de grade pe litoralul romanesc.27 grade32 grade28 grade28 grade29 grade31 grade30 grade29 grade31 grade32 grade33 grade32 grade33 grade33 grade34 grade33 grade30 gradeva ploua in toata tara. Vor fi maxime de 32 grade in Moldova, 29 in Maramures, 31 in Crisana, 31 in Transilvania, 33 in Banat, 35 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea.Sambata vor fi si cativa nori in Capitala, dar se anunta cald. Vor fi 34 de grade.29 grade33 grade29 grade30 grade31 grade32 grade32 grade31 grade32 grade33 grade33 grade33 grade34 grade34 grade34 grade36 grade.32 gradeSi pentruvestile sunt asemanatoare. In Capitala, temperatura o sa ramana la 34 de grade.29 grade33 grade28 grade30 grade31 grade32 grade31 grade31 grade32 grade33 grade34 grade32 grade34 grade34 grade34 grade34 grade.32 gradeIata cum va fi vremea pana pe 4 august A.G.