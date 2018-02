Meteo: Cer mai mult noros in toata tara. Din weekend vine gerul polar

Ziare.

In schimb, ultimul weekend al lunii februarie va fi unul dintre cele mai friguroase din aceasta iarna. Temperaturile vor scadea drastic in noaptea de sambata spre duminica si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.Pana atunci,cerul va fi noros in toata tara si vor exista sanse de ninsoare slaba insi. In Capitala, temperatura maxima va fi de 2 grade Celsius, iar minima va fi de 1 grad.: 1 grad Celsius: 2 grade Celsius: 3 grade Celsius: 5 grade Celsius: 2 grade Celsius: 3 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius, temperaturile se vor mentine ca in ziua precedenta, iar lava ninge slab. In restul tarii, cerul va fi mai mult noros. In, temperatura maxima va fi de 3 grade Celsius, iar minima de -2 grade.: 0 grade Celsius: 2 grade Celsius: 2 grade Celsius: 5 grade Celsius: 1 grad Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade CelsiusVezi si prognoza meteo pana pe 4 martie