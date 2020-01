Meteo: Cod galben de ninsori si vant puternic

Ziare.

com

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, duminica, codul galben de ninsori pentru Moldova si zona montana, pana luni, la ora 22.00.Tot pana atunci se mentine si informarea meteorologica de vant puternic, care se va inregistra in intreaga tara.In plus,"In intervalul mentionat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 - 65 km/h, iar pe arii restranse, indeosebi pe litoral, rafalele vor depasi 75...80 km/h. In Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, vantul va continua sa prezinte intensificari, temporar cu viteze de peste 70...80 km/h, iar zapada va fi spulberata", anunta meteorologii.Potrivit acestora, intensificari ale vantului vor mai fi in sud-estul tarii si in noaptea de luni spre marti (6/7 ianuarie) si in cursul zilei de marti (7 ianuarie), in general cu viteze de 40...50 km/h, iar pe litoral rafalele vor depasi 55...60 km/h.Judetele vizate sunt