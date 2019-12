Meteo: Cresc timid temperaturile

Ziare.

com

Meteorologii anunta, joi, maxime de 7 grade Celsius in Moldova, 4 grade in Maramures, 5 grade in Transilvania, 7 in Crisana, 8 in Banat, 8 in Oltenia, 9 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 6 grade.In Capitala, joi, termometrele vor indica o temperatura maxima de 6 grade Celsius.4 grade4 grade6 grade4 grade2 grade3 grade4 grade4 grade4 grade2 grade6 grade4 grade6 grade4 grade4 grade4 grade2 gradeIata situatia temperaturilor pe regiuni vineri: 5/11 grade in Moldova, 3/6 in Maramures, 0/7 Transilvania, 4/9 grade in Oltenia, 7/10 in Banat, 6/12 grade in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 7/10 grade Celsius.Vineri, in Bucuresti, se mai incalzeste si ajungem la o maxima de 8 grade Celsius.7 grade6 grade11 grade5 grade3 grade3 grade5 grade7 grade5 grade4 grade7 grade5 grade7 grade3 grade3 grade4 grade4 grade