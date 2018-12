Meteo: Cum va fi vremea de Revelion

Ziare.

com

Meteorologii au transmis ca in vest, centru si nord vor continua sa cada precipitatii mixte.In sudul si estul tarii, in schimb, va ploua pe parcursul zilei, iar noaptea va cadea lapovita ce este posibil sa se transforme in ninsoare.La munte si in nordul extrem se vor mai depune pana la 3-5 centimetri de zapada.Maximele termice vor ajunge pana la 8 grade in Oltenia, in restul tarii nivelul mercurului urmand sa fie intre -1 si 5 grade Celsius.In Bucuresti , luni, cerul va fi acoperit de nori si va fi rece, temperaturile ajungand pana la 5 grade Celsius. Vantul va sufla usor, dar nu vor cadea precipitatii.