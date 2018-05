Meteo: Cum va fi vremea de Rusalii

Ziare.

com

instabilitatea se va intensifica mai ales in partea de vest a tarii, unde va ploua torential. Ploile vor fi insotite de descarcari electrice si grindina.In partea de est, in Moldova, in Muntenia si in Dobrogea, vremea va fi frumoasa, cu cer variabil si doar izolat vor fi ploi de scurta durata. Valorile termice se vor situa intre 22 si 29 de grade.In, vremea va fi calda. Temperatura maxima va fi de 26 de grade, iar minimele vor atinge 13 grade Celsius.22 grade21 grade22 grade27 grade26 grade23 grade26 grade24 grade26 grade28 grade26 grade28 grade26 grade26 grade26 grade, va fi instabilitate atmosferica in partea de sud-vest a tarii, in zona de munte a Carpatilor Meridionali si posibil zona de nord a Olteniei.Vremea va fi placuta in, dar norii isi vor face aparitia pe cer. Nu se anunta ploi si vor fi 27 de grade ziua si 14 noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, luni, si in alte mari orase:24 grade22 grade24 grade27 grade26 grade24 grade26 grade26 grade28 grade27 grade27 grade28 grade26 grade26 grade27 gradeIata cum va fi vremea pana pe 3 iunie , dar si care e prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte A.G.