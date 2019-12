Meteo de Craciun: 7-8 grade in Bucuresti, iar la munte va ninge

Ziare.

com

"Pentru urmatoarele doua zile, tendinta de racire a vremii va continua, dar, cu toate acestea, temperaturile se mentin peste cele normale la aceasta data. Asteptam valori maxime ale temperaturii aerului in marea lor majoritate intre 2 si 9 grade, cu 8-9 grade pentru regiunile sudice.Temperaturile minime vor fi si acestea in scadere si au tendinta sa devina usor negative in majoritatea zonelor, dar cel putin pentru urmatoarele doua-trei nopti nu coboara mai jos de -2 grade, in nordul si centrul tarii.Vorbim in continuare si de precipitatii, care devin din ce in ce mai slabe cantitativ si nu asteptam sa se semnaleze pe areale prea extinse. Evident ca in zona montana vor continua ninsorile, la inceput in majoritatea masivelor, apoi in restrangere spre zona Carpatilor Orientali. Pe creste vor mai fi unele intensificari ale vantului, dar fara sa puna probleme deosebite, astfel incat Craciunul va fi, cel putin la munte, asa cum si l-au dorit foarte multi.In aceasta zona va continua sa se depuna si strat de zapada, nu foarte consistent ce-i drept, cu o medie de 10-15 cm in plus fata de ziua de marti", a subliniat Cumpanasu.Potrivit meteorologului, in zona Maramuresului si a Transilvaniei, sunt prognozate pe parcursul celor doua zile de Craciun atat ploi, cat si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare."Pentru restul zonelor, pe spatii destul de mici, vor fi ploi. La deal, in special in nordul Moldovei, in dealurile Crisanei, posibil in cursul noptilor si in subcarpatii sudici sa apara precipitatii mixte, dar cu caracter izolat si doar trecator.Una peste alta, vorbim despre o vreme buna, fara probleme deosebite. Nu asteptam fenomene severe, iar vestea buna este legata de prezenta stratului de zapada in zona montana", a adaugat meteorologul ANM.In ceea ce priveste vremea din Bucuresti, prognoza releva ca se vor inregistra valori peste cele normale in aceasta perioada, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor este foarte redusa."Chiar daca nu mai asteptam acele valori termice extrem de generoase din zilele trecute, deocamdata nu ne putem plange, pentru ca vom avea valori in continuare peste cele normale, respectiv 7-8 grade in orele amiezelor, 1-2 grade noaptea. In ciuda faptului ca vor fi perioade cu cer innorat, probabilitatea pentru ploaie este destul de redusa", a spus Teodora Cumpanasu.Aceasta a adaugat ca abia din data de 27 decembrie, in Capitala, s-ar putea inregistra temperaturi usor negative.