Meteo: De miercuri vin ninsorile si maximele scad sub 0 grade

In unele orase, temperaturile maxime scad sub 0 grade de miercuri.Marti, se anunta precipitatii in fiecare regiune a tarii in special ploi, insa in Moldova va ninge.In Capitala, marti, sansele de ploaie sunt de 20%, insa vremea se mentine rece si posomorata. Va fi innorat, iar temperatura maxima inregistrata va fi de 6 grade Celsius. Pe parcursul noptii, termometrele coboara 2 grade sub zero.8 grade6 grade7 grade0 grade6 grade8 grade6 grade10 grade2 grade4 grade7 grade6 grade7 grade8 grade10 grade6 grade.Miercuri ninge in aproape fiecare regiune a tarii, mai putin in Maramures, unde cerul va fi variabil. Se va semnala lapovita in Banat, Oltenia si Dobrogea. In Muntenia si Moldova va ninge moderat, iar in Transilvania cerul va fi partial noros si va ninge slab.In Bucuresti, miercuri, va fi frig: maxima nu depaseste un grad Celsius, iar termometrele vor indica o temperatura minima de -1 grad. De asemenea, cerul va fi mai mult noros si va ninge slab.-2 grade4 grade4 grade-4 grade3 grade3 grade2 grade1 grad-3 grade-2 grade4 grade2 grade4 grade2 grade4 grade0 grade.