Meteo: Desi maximele ajung la 30 de grade, se intorc ploile cu fulgere

Ziare.

com

Miercuri va ploua doar in partea de vest a tarii, in special in Crisana si Banat. Restul regiunilor sunt ferite de ploi, insa nu de nori. Totusi, temperaturile se mentin ridicate, cu maxime intre 22 si 28 de grade.In Muntenia, cerul va fi mai degraba innorat, dar vremea va fi stabila. In Bucuresti, ziua de miercuri se anunta calduroasa, temperatura maxima indicand 28 grade Celsius. Minima inregistrata noaptea va fi de 13 grade, iar pe timpul zilei cerul va fi variabil.Iata ce temperaturi se anunta miercuri si in alte orase:23 grade22 grade25 grade26 grade27 grade26 grade25 grade27 grade28 grade27 grade27 grade27 grade26 grade26 grade27 gradePotrivit ANM,, se vor inregistra precipitatii in Moldova, Transilvania, Dobrogea, Oltenia, Crisana, Banat, desi temperaturile se mentin destul de ridicate in aceste zone. Totusi, se vor semnala averse cu descarcari electrice.Joi, in Bucuresti, termometrele vor arata o temperatura maxima de 30 grade Celsius, iar minima va fi de 15 grade. Cerul va fi variabil intreaga zi.Iata ce temperaturi se vor inregistra joi si in alte orase:24 grade22 grade26 grade27 grade27 grade27 grade26 grade28 grade28 grade27 grade28 grade27 grade27 grade27 grade28 gradeVezi si prognoza meteo pana pe 3 iunie