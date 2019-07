Meteo: Doua zile de canicula - se anunta pana la 36 de grade

Ziare.

com

se anunta temperaturi destul de ridicate, caniculare pe alocuri, dar si ploi in Muntenia, Maramures, Transilvania si Moldova. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 31 in Maramures, 34 in Crisana, 33 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 34 in Muntenia si 33 de grade in Dobrogea.Inva fi foarte cald duminica. Termometrele vor indica 33 de grade.28 grade33 grade28 grade27 grade28 grade31 grade31 grade30 grade30 grade33 grade31 grade32 grade34 grade33 grade34 grade33 grade.31 gradeInceputul de saptamana vine si cu canicula, dar asta nu inseamna ca vom scapa de furtuni. Asfel,mercurul din termometre va indica 33 grade in Moldova, 31 in Maramures, 31 in Crisana, 31 in Transilvania, 32 in Banat, 36 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea.In Capitala, va fi canicula in toata regula, temperatura ajungand la 35 de grade.28 grade30 grade29 grade26 grade27 grade28 grade32 grade28 grade28 grade34 grade33 grade33 grade32 grade34 grade33 grade36 grade29 gradeIata cum va fi vremea pana pe 28 iulie A.G.