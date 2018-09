Meteo: E cam cald pentru septembrie, dar nu uita umbrela acasa!

Ziare.

Marti, ploua in jumatate de tara: Moldova, Transilvania, Dobrogea si Muntenia, iar temperatura maxima inregistrata in aceste regiuni va fi, in medie, de 24 grade Celsius.In restul tarii, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor varia intre 24 si 28 de grade.In Bucuresti, marti, cerul va fi partial noros, iar temperatura maxima va fi de 27 grade. In timpul noptii termometrele vor indica doar 14 grade.21 grade24 grade21 grade24 grade24 grade27 grade23 grade21 grade23 grade28 grade26 grade28 grade29 grade28 grade28 grade.Miercuri, vremea se inrautateste in Dobrogea si Muntenia, unde se vor inregistra averse si descarcari electrice.In restul tarii, vremea se mentine frumoasa, iar maximele vor fi cuprinse intre 24 si 29 de grade Celsius.Miercuri, in Capitala, vremea se strica. Cerul va fi temporar noros, vor fi averse si descarcari electrice, iar temperatura maxima va fi de 27 de grade Celsius. Pe parcursul noptii, temperatura ramane constanta si va arata doar 14 grade, la fel ca in ziua precedenta.23 grade24 grade23 grade27 grade27 grade28 grade25 grade24 grade26 grade29 grade27 grade29 grade29 grade31 grade27 grade.