Meteo: Final de weekend cu ninsoare si vant, inclusiv in Bucuresti

Potrivit unei informari meteo emise sambata de ANM , valabila toata ziua de duminica, ne putem astepta la precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei.Va ninge mai consistent indeosebi in judetele Calarasi si Constanta.In plus, vor fi intervale de timp in care ninsoarea va fi asociata cu intensificari ale vantului, cu viteze de 45...55 km/h, astfel incat aceasta va fi viscolita, iar vizibilitatea scazuta. Pe litoral rafalele vor depasi 60...65 km/h, dar precipitatiile vor fi mixte, mai prevad meteorologii.Inclusiv inva ninge si maxima nu va depasi 3 grade.: 0 grade Celsius: 1 grad Celsius: 4 grade Celsius: 2 grade Celsius: 6 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius., temperaturile vor creste usor, iar cerul va fi variabil in mai toate regiunile tarii.