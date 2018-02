Meteo: Frig in toata tara, iar in sud va ninge. ANM a emis si o informare de vant

Informare de vant si ninsori slabe

Marti, in Constanta cerul va fi noros si va ploua slab, iar in sudul tarii, in Bucuresti, Craiova si Ramnicu Valcea va ninge slab.In Arad cerul va fi noros si se vor inregistra precipitatii mixte, iar in restul tarii soarele nu va fi vizibil.In, marti, temperatura maxima inregistrata va fi de 1 grad Celsius, iar minima de -2 grade, cerul va fi mai mult noros si va ninge slab.: -1 grad Celsius: 1 grad Celsius: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius: 0 grade Celsius: 2 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius.va ninge in Ramnicu Valcea si in Craiova, iar in Constanta va ploua slab, in timp ce in Arad precipitatiile se mentin mixte.In restul tarii, vremea ramane mohorata, cu cer partial sau complet noros.In Capitala, miercuri, temperatura maxima va fi de 3 grade Celsius, iar minima de -1 grad. Soarele nu va iesi de sub nori nici miercuri, cerul fiind mai mult noros.: 0 grade Celsius: 2 grad Celsius: 3 grade Celsius: 5 grade Celsius: 1 grade Celsius: 2 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 4 grade Celsius: 8 grade Celsius.Luni, incepand cu ora 22:00, intra in vigoare o informare meteorologica de vant si precipitatii sub forma de ninsori, valabila pana miercuri dimineata, la ora 10:00.Se vor inregistra intensificari ale vantului in sudul Banatului si in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, dar si ninsori moderate cantitativ in zona deluroasa si montana a judetelor Mehedinti si Gorj, potrivit ANM."Vantul se va intensifica treptat din cursul noptii de luni spre marti (19/20 februarie) in sudul Banatului, unde rafalele vor depasi temporar 80 km/h, dar si pe crestele inalte din vestul Carpatilor Meridionali, cu viteze in general de 65...75 km/h, local viscolind sau spulberand zapada.In intervalul mentionat, in zona deluroasa si montana a judetelor Mehedinti si Gorj vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune strat nou de zapada", transmite Administratia Nationala de Meteorologie.Vezi si prognoza meteo pana pe 4 martie A.D.