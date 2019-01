Meteo: Ger, ninsori si viscol in toata tara

Ziare.

Astfel, in toata tara se anunta pana miercuri intensificari ale vantului, ninsori si precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei.Meteorologii anunta pentrumaxime de 2 grade in Moldova, -2 in Maramures, 1 in Crisana, -1 in Transilvania, 3 in Banat, 3 in Oltenia, 4 Muntenia si 3 grade in Dobrogea.Si in timpul zilei in Capitala va fi destul de frig. Maxima zilei va ajunge la 0 grade, noaptea termometrele inregistrand -8 grade.-4 grade1 grad2 grade-4 grade-2 grade-2 grade-1 grad-3 grade-2 grade-1 grad0 grade1 grad2 grade1 grad2 grade0 grade.Nici pentruvestile nu sunt mai calduroase. Mercurul din termometre va ajunge la maximum 4 grade in Moldova, 2 in Maramures, 4 in Crisana, 3 in Transilvania, 5 in Banat, 4 in Oltenia, 6 in Muntenia si 5 grade in Dobrogea.In Bucuresti miercuri temperatura creste putin. Se vor inregistra 3 grade ziua si -5 grade noaptea.2 grade3 grade4 grade0 grade2 grade3 grade3 grade2 grade1 grad1 grad2 grade3 grade3 grade6 grade7 grade3 grade.A.G.