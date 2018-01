Meteo: Gerul se inmoaie, in weekend. Soarele nu se va mai arata, insa, peste tot

Ziare.

cerul va fi mai mult senin in cea mai mare parte a teritoriului. Exceptie va face doar sud-estul tarii, unde s-ar mai putea aduna nori. Inziua va fi insorita. Temperatura maxima va fi de 4 grade Celsius, iar cea minima de -8 grade Celsius.- 2 grade- 3 grade- 1 grad0 grade-2 grade2 grade3 grad8 grade4 grade5 gradeapar norii. Cu toate astea, soarele isi va mai face simtita prezenta in special in sudul si centrul tarii. Inse anunta cer variabil. Temperatura maxima va fi de 5 grad Celsius, iar cea minima coboara din nou pana la -8 grade.-2 grade-1 grad2 grade3 grade3 grade5 grade4 grade7 grade8 grade4 gradese mai incalzeste, iar cerul se anunta partial noros cea mai mare parte a teritoriului. In sud-est va fi ceata. Lai cerul se anunta variabil. Temperatura maxima va fi de 6 grade, iar cea minima de -5 grade Celsius.2 grade2 grade3 grade5 grade7 gradeRamnicu Valcea:5 grade8 grade8 grade6 gradeLa inceputul saptamanii viitoare norii se vor aduna din nou pe cer si vor incepe sa cada, izolat, precipitatii informeaza ANM.