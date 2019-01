Meteo: Iarna adevarata cu ninsoare in toata tara

Ziare.

com

Informarea meteo de ninsori abundente si viscol este valabila in intervalul 9 ianuarie, ora 22:00 - 11 ianuarie, ora 12:00.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu precipitatii, predominant ninsori, in toate regiunile si se va depune strat nou de zapada local mai consistent, in special in Moldova, potrivit ANM.In Bucuresti, in noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi in general inchisa si se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Stratul de zapada nou depus va fi, in general, de 6-10 cm. Vantul va sufla slab si moderat, cu rafale de cel mult 30 km/h.Termometrele vor indica o temperatura maxima de un grad, iar minima va fi de -1 grad.0 grade0 grade6 grade-6 grade1 grad0 grade2 grade-1 grad-1 grad2 grade0 grade3 grade0 grade2 grade3 grade2 grade.Ninsorile continua si la sfarsitul saptamanii. Vineri, in Capitala va mai ninge slab, iar cerul va fi mai mult noros. Temperatura maxima va fi de un grad, iar minima de -1 grad.-1 grad3 grade2 grade-6 grade-2 grade-1 grad1 grad-1 grad-3 grade-1 grad-3 grade1 grad-3 grade0 grade1 grad1 grad.