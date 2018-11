Meteo: In weekend ne incalzim putin

Ziare.

com

, maximele vor ajunge la 1 grad in Moldova, 9 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 9 in Banat, 6 in Oltenia, 6 in Muntenia si 4 in Dobrogea.In Capitala vor fi nori si 2 grade in timpul zilei si -4 grade noaptea.6 grade8 grade4 grade2 grade8 grade8 grade3 grade8 grade-3 grade2 grade8 grade3 grade8 grade4 grade4 grade2 grade.temperaturile cresc usor, insa, in Crisana se anunta ploi. Vor fi maxime de 4 grade in Moldova, 10 in Maramures, 12 in Crisana, 10 in Transilvania, 11 in Banat, 7 in Oltenia, 8 in Muntenia si 7 in Dobrogea.In Capitala va iesi putin soarele printre nori. Vor fi 4 grade ziua si -3 noaptea.8 grade11 grade6 grade5 grade9 grade7 grade6 grade11 grade1 grad3 grade11 grade5 grade11 grade5 grade6 grade5 grade.vor fi averse in Transilvania, Banat si Maramures, dar se incalzeste simtitor, iar maximele vor ajunge la 8 grade in Moldova, 11 in Maramures, 16 in Crisana, 13 in Transilvania, 16 in Banat, 12 in Oltenia, 13 in Muntenia si 11 in Dobrogea.In Capitala, temperatura va creste pana la 8 grade ziua, dar noaptea vor fi 0 grade.11 grade11 grade11 grade7 grade9 grade10 grade10 grade13 grade-3 grade2 grade12 grade10 grade12 grade8 grade8 grade8 grade.A.G.