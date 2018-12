Meteo: In weekend ne mai dezghetam putin

Ziare.

com

Meteorologii anunta mai multe precipitatii in vest, nord si centrul tarii, predominand sub forma de ploaie, dar in Maramures si Transilvania vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare.cresc temperaturile in toata tara. Maximele vor ajunge la 6 grade in Moldova, 6 in Maramures, 7 in Crisana, 8 in Transilvania, 8 in Banat, 8 in Oltenia, 10 in Muntenia si 8 in Dobrogea.Se incalzeste putin si in Capitala, unde se anunta 5 grade ziua si -1 noaptea.7 grade6 grade7 grade4 grade4 grade4 grade4 grade7 grade2 grade5 grade7 grade7 grade6 grade3 grade5 grade4 grade.vor creste in unele zone ale tarii, inregistrandu-se maxime de 7 grade in Moldova, 7 in Maramures, 10 in Crisana, 8 in Transilvania, 11 in Banat, 11 in Oltenia, dar scad in Muntenia si Dobrogea, unde vor fi 8 si respectiv 7 grade.In Capitala vor fi nori si 4 grade ziua, iar noaptea -2 grade.5 grade8 grade5 grade3 grade4 grade6 grade7 grade8 grade5 grade6 grade8 grade7 grade9 grade7 grade9 grade4 grade.A.G.