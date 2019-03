Meteo: In weekend vin ploile, dar ramane foarte cald pentru aceasta perioada

Ziare.

com

va ploua in aproape toata tara, exceptie facand Muntenia. Ramane in continuare cald pentru aceasta perioada a lunii martie. Maximele vor ajunge la 19 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 16 in Transilvania, 17 in Banat, 18 in Oltenia, 21 in Muntenia si 19 grade in Dobrogea.In Capitala, se anunta 20 de grade la amiaza si 8 grade noaptea.12 grade16 grade16 grade12 grade13 grade15 grade18 grade16 grade16 grade18 grade17 grade19 grade17 grade18 grade18 grade20 grade.Situatia va fi asemanatoare si. Temperaturile vor fi in aceeasi nota ca sambata, cu mici schimbari. Mercurul din termometre va indica maxime de 18 grade in Moldova, 13 in Maramures, 18 in Crisana, 17 in Transilvania, 19 in Banat, 20 in Oltenia, 21 in Muntenia si 20 grade in Dobrogea.Norii nu vor lipsi din Capitala nici duminica, cand vor fi 20 de grade ziua si 9 noaptea.16 grade15 grade17 grade9 grade11 grade16 grade18 grade16 grade15 grade18 grade18 grade19 grade18 grade21 grade21 grade19 grade.Vezi cum va fi vremea pana pe 17 martie A.G.