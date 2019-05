Meteo: Inca doua zile cu ploi, grindina si vijelii. Vremea schimba foaia si la Bucuresti

Ziare.

aversele se vor extinde catre sud si est si vor fi si descarcari electrice, iar pe alocuri si caderi de grindina si intensificari de scurta durata ale vantului, care la inceputul averselor vor putea lua si aspect de vijelie. In Moldova se vor inregistra cele mai multe astfel de fenomene.Vantul va sufla slab in cea mai mare parte din tara, iar temperaturile maxime vor fi situate in general intre 19 si 29 de grade. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Muntenia si Dobrogea, iar cele mai scazute in Transilvania.In, maxima la amiaza se va situa in jurul valorii de 29 de grade.Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala si au anuntat ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii incepand cu ziua de joi."Cerul va avea innorari temporar accentuate dupa-amiaza si noaptea cand vor fi averse, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si posibil grindina. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 29 de grade, iar ca minima va fi de 15...16 grade", informeaza ANM.24 grade21 grade25 grade22 grade22 grade22 grade26 grade23 grade27 grade29 grade22 grade27 grade23 grade27 grade24 grade27 grade24 gradetemperaturile scad usor, iar ploile continua in toata tara. Sunt asteptate si descarcari electrice si vant puternic.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in Capitala si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si posibil grindina.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 14-15 grade, mai anunta meteorologii.22 grade21 grade24 grade20 grade22 grade22 grade22 grade22 grade24 grade26 grade22 grade23 grade21 grade23 grade23 grade24 grade22 gradeIata cum va fi vremea pana pe 9 iunie