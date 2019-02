Meteo: Inca doua zile cu temperaturi de primavara

Ziare.

com

Miercuri, in Bucuresti, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va ajunge la 15 grade. Noaptea, se va inregistra o minima de 2 grade.9 grade11 grade13 grade8 grade7 grade9 grade16 grade11 grade11 grade12 grade13 grade16 grade12 grade16 grade16 grade14 grade.Joi, in Capitala, temperatura maxima scade usor: se vor inregistra 13 grade Celsius. Totusi, cerul va fi variabil, iar in timpul noptii temperatura minima ajunge la 3 grade.6 grade9 grade11 grade7 grade7 grade8 grade12 grade8 grade8 grade11 grade11 grade12 grade11 grade13 grade13 grade12 grade.