Meteo: Inca doua zile de toamna in decembrie

Ziare.

com

, temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar cele minime intre -6 si 5 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar dimineata si noaptea se va semnala ceata, mai ales in sud, in centru si in est. In zona montana, vantul va sufla slab si moderat, iar izolat vor fi precipitatii mixte.In Bucuresti vremea va ramane deosebit de calda pentru aceasta data. Pe parcursul zilei, vantul va sufla moderat, dimineata si noaptea ceata isi va face simtita prezenta. Ne vom bucura ziua de temperaturi pana la 12 grade, in timp ce noaptea, temperaturile nu vor scadea sub 1 grad.- Bucuresti: Max 12 grade C - Min 1 grade C- Baia Mare: Max 10 grade C - Min 3 grade C- Brasov: Max 8 grade C - Min -4 grade C- Cluj-Napoca: Max 7 grade C - Min 0 grade C- Constanta: Max 12 grade C - Min 5 grade C- Craiova: Max 11 grade C - Min 1 grade C- Galati: Max 9 grade C - Min 2 grade C- Iasi: Max 10 grade C - Min 0 grade C- Suceava: Max 10 grade C - Min 1 grade C- Timisoara: Max 13 grade C - Min 3 grade CSi, temperaturile se vor mentine foarte ridicate fata de media perioadei, cu maxime de 4-14 grade si minime de 9 grade in sudul Banatului si -5 grade in estul Transilvaniei. In partea de nord-vest a tarii va incepe sa ploua slab si va bate vantul, iar in sud-vest va fi innorat. La munte, vor fi conditii pentru precipitatii mixte, iar vantul se va intensifica, mai ales pe creste, unde rafalele vor depasi 70...80 km/h.- Bucuresti: Max 12 grade C - Min 2 grade C- Baia Mare: Max 12 grade C - Min 4 grade C- Brasov: Max 10 grade C - Min -2 grade C- Cluj-Napoca: Max 10 grade C - Min 2 grade C- Constanta: Max 14 grade C - Min 7 grade C- Craiova: Max 10 grade C - Min 2 grade C- Galati: Max 13 grade C - Min 2 grade C- Iasi: Max: 8 grade C - Min 1 grade C- Suceava: Max 8 grade C - Min 0 grade C- Timisoara: Max 12 grade C - Min 5 grade CTemperaturile vor ramane ridicate pana spre finele anului, cand vor scadea pana spre normalul perioadei. Vezi aici cum va fi vremea de Revelion. Vezi si prognoza meteo pentru lunile ianuarie - martie 2018