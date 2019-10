Meteo: Inca o zi calda. Apoi vin ploile si frigul

Ziare.

Mai mult, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara . Avertizarea intra in vigoare joi la ora 04:00 si expira sambata la 09:00.inca se mai anunta temperaturi ridicate, insa nu si in vestul tarii, unde va ajunge initial masa de aer polar. De joi, incep aversele in aproape toate regiunile, cu exceptia Dobrogei. Meteorologii anunta maxime de 27 grade in Moldova, 25 in Transilvania, 19 Maramures, 19 Crisana, 20 Banat, 28 in Oltenia, 31 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 29 de grade.In Capitala,inca va fi cald si 29 de grade.25 grade14 grade25 grade20 grade17 grade19 grade27 grade23 grade27 grade28 grade15 grade28 grade14 grade27 grade24 grade31 grade24 gradese opresc ploile in Maramures, Crisana si Banat, dar scad drastic temperaturile. Maximele vor fi de 15 de grade in Moldova, 16 in Maramures, 16 in Transilvania, 16 in Crisana, 17 in Banat, 19 in Oltenia, 16 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 18 de grade.In Bucuresti,, se face frig si vor fi doar 13 grade Celsius. De asemenea, meteorologii anunta ploi.9 grade16 grade17 grade12 grade15 grade15 grade13 grade13 grade12 grade13 grade16 grade13 grade17 grade18 grade18 grade14 grade14 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 12 octombrie A.G.