Meteo: Inca o zi calda. Apoi vin ploile si frigul

Temperaturile maxime scad si cu 9 grade de la o zi la alta, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua zile.Diminetile se mentin friguroase si cetoase, iar in anumite regiuni se anunta ploi pentru ziua de marti: Moldova, Maramures, Crisana, Transilvania si Banat.se anunta maxime de 20 grade in Moldova, 19 in Maramures, 22 in Crisana, 22 in Transilvania, 25 in Banat, 27 in Oltenia, 24 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Bucuresti, prima zi a saptamanii aduce o temperatura maxima de 24 de grade Celsius.18 grade20 grade17 grade17 grade19 grade21 grade21 grade21 grade16 grade16 grade22 grade18 grade22 grade20 grade23 grade20 grade19 gradeMarti, mercurul din termometre va ajunge la maxime de 16 grade in Moldova, 12 in Maramures, 17 in Crisana, 18 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 22 in Muntenia si 19 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 20 de grade.17 grade12 grade17 grade8 grade12 grade14 grade18 grade17 grade11 grade15 grade14 grade16 grade16 grade19 grade21 grade19 grade15 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 3 noiembrie