Meteo: Inca o zi cu frig si apoi incep sa creasca temperaturile

Meteorologii anunta pentruaverse in aproape toata tara, cu exceptia Maramuresului si Munteniei. Maximele vor ajunge la 9 grade in Moldova, 9 in Maramures, 7 in Crisana, 9 in Transilvania, 6 in Banat, 4 in Oltenia, 8 in Muntenia si 8 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta 7 grade.6 grade9 grade6 grade5 grade8 grade7 grade6 grade7 grade8 grade9 grade9 grade7 grade8 grade4 grade5 grade6 grade8 gradeDe, temperaturile incep sa creasca usor. Maximele vor ajunge la 14 grade in Moldova, 16 in Maramures, 15 in Crisana, 16 in Transilvania, 13 in Banat, 10 in Oltenia, 14 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.In Bucuresti, joi, se vor inregistra 14 grade.12 grade61 grade9 grade11 grade17 grade13 grade12 grade13 grade14 grade16 grade16 grade14 grade14 grade10 grade9 grade14 grade15 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 5 aprilie A.G.