Meteo: Inca o zi cu maxime de 16 grade, dar cu vant. De marti se mai raceste si ploua in toata tara

Pana luni la ora 20:00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic, zapada si ploi, valabil pentru zona de munte a 27 de judete: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari unde rafalele vor depasi 90...100 km/h, iar precipitatiile vor fi predominant sub forma de ninsoare. In restul zonei montane vor fi mai ales ploi. Cantitatile de precipitatii vor depasi pe arii restranse 20...25 l/mp si izolat 30...40 l/mp, indeosebi in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni.Pana la ora 11:00 sunt valabile si avertizari now-casting de vant puternic in zonele joase ale judetelor Salaj, Cluj, Satu Mare, Caras-Severin, Bihor, Alba, Sibiu, Mures si Brasov.In rest, temperaturile sunt foarte mari in continuare, la Bucuresti maxima ajungand la 16 grade. Va ploua in centru, vest si nord-est.: Maxima zilei este de 16 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei este de 15 grade Celsius, minima de 7 grade: Maxima zilei este de 11 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 11 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 8 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei e de 10 grade Celsius, minima de 8 grade: Maxima zilei e de 10 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 13 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei e de 13 grade Celsius, minima de 6 gradeMarti ploua in toata tara si temperaturile scad cu cateva grade bune, insa tot este mai cald fata de normalul acestei perioade.: Maxima zilei este de 10 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 12 grade Celsius, minima de 6 grade: Maxima zilei este de 7 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei este de 8 grade Celsius, minima de 1 grade: Maxima zilei e de 7 grade Celsius, minima de 2 grade: Maxima zilei e de 4 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 5 grade: Maxima zilei e de 7 grade Celsius, minima de 3 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 4 grade: Maxima zilei e de 9 grade Celsius, minima de 6 gradeA.S.