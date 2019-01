Meteo: Inca o zi cu soare, apoi se intoarce frigul

Ziare.

Vineri, in Maramures temperaturile maxime vor varia intre 2 si 5 grade, in Moldova intre 1 si 8 grade, Transilvania 2 - 7 grade, Crisana 3 - 6 grade, Banat 5 - 9 grade, Oltenia 4 - 10 grade, Muntenia 2 - 11 grade si Dobrogea intre 6 si 9 grade.In Capitala, vineri, cerul va fi partial noros si vor fi sanse minime de precipitatii. Temperatura maxima indicata de termometre va fi de 3 grade, iar in timpul noptii se vor inregistra -3 grade Celsius.6 grade3 grade8 grade8 grade3 grade4 grade6 grade6 grade5 grade3 grade4 grade7 grade5 grade8 grade8 grade6 grade.Iata maximele care vor fi inregistrate in regiunile tarii sambata: in Maramures vor varia intre -2 si 0 grade, in Moldova intre -2 si 2 grade, Transilvania -2 - 2 grade, Crisana 1 - 3 grade, Banat 2 - 4 grade, Oltenia 1 - 5 grade, Muntenia 0 - 4 grade si Dobrogea intre 2 si 4 grade. In plus, in estul tarii se intorc ninsorile.In Capitala, sambata, vremea va fi destul de rece. Temperatura maxima va fi de 2 grade Celsisus, in timp ce minima va indica -2 grade Celsius. Sansele de precipitatii cresc usor.1 grade2 grade3 grade-1 grad1 grad0 grade1 grad1 grad-1 grad1 grad2 grade2 grade2 grade4 grade5 grade3 grade.Duminica, in Bucuresti, cerul va fi mai noros si se vor semnala precipitatii mixte. Temperatura maxima va fi de 3 grade Celsius, iar in timpul noptii se vor inregistra -2 grade Celsius.4 grade2 grade6 grade-2 grade1 grad1 grad2 grade2 grade-1 grad3 grade2 grade3 grade2 grade3 grade2 grade7 grade.