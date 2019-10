Meteo: Inca o zi de frig si apoi vine valul de aer tropical

Ziare.

com

Usor, usor temperaturile vor ajunge la peste 20 de grade. Dar asta abia luni.Pana atunci, ziua devine tot cu temperaturi scazute, dar incepe usor, usor sa se incalzeasca. Vor fi maxime de 12 grade in Moldova, 12 in Maramures, 13 in Crisana, 12 in Transilvania, 12 in Banat, 10 in Oltenia, 11 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta tot frig si vor fi 9 grade Celsius.8 grade12 grade11 grade7 grade10 grade11 grade8 grade11 grade8 grade9 grade12 grade9 grade12 grade8 grade11 grade9 grade10 gradese mai anunta averse doar prin vestul tarii. Se vor inregistra maxime de 13 grade in Moldova, 13 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 16 in Banat, 13 in Oltenia, 15 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi nori si 13 grade.11 grade12 grade13 grade10 grade9 grade11 grade9 grade12 grade11 grade12 grade14 grade9 grade14 grade11 grade9 grade16 grade12 gradeDetemperaturile cresc si mai mult si iese soarele. Meteorologii anunta maxime de 17 grade in Moldova, 19 in Maramures, 21 in Crisana, 29 in Transilvania, 21 in Banat, 18 in Oltenia, 19 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 16 grade.17 grade19 grade17 grade13 grade16 grade16 grade16 grade18 grade15 grade17 grade18 grade14 grade18 grade15 grade16 grade19 grade18 grade