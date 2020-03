Meteo: Inca o zi racoroasa, apoi trecem iar de 20 de grade

Ziare.

De asemenea, ploi se mai anunta doar miercuri in majoritatea tarii, exceptie facand Oltenia si Dobrogea. Temperaturile maxime in regiunile tarii vor arata astfel: 15 in Moldova, 11 in Transilvania, 10 in Maramures, 11 in Crisana, 14 in Banat, 16 in Oltenia, 17 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi tot 17 grade Celsius.In Bucuresti, maxima va fi de 16 grade Celsius.9 grade10 grade16 grade12 grade8 grade10 grade14 grade11 grade13 grade17 grade12 grade15 grade13 grade15 grade15 grade15 grade11 gradePentru ziua de joi nu sunt anuntate ploi, iar temperatura maxima in regiuni va fi asa: 20 de grade in Moldova, Transilvania si Dobrogea, 17 grade in Maramures, 22 in Crisana si Banat, 23 in Oltenia, iar in Muntenia vor fi 21 de grade Celsius.In Capitala, joi, vor fi maximum 19 grade Celsius.17 grade19 grade14 grade17 grade16 grade18 grade19 grade19 grade19 grade19 grade21 grade19 grade21 grade21 grade21 grade19 grade18 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 22 martie