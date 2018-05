Meteo: Incepe o saptamana furtunoasa

Ziare.

com

Luni doar Moldova va avea parte de soare, in restul tarii fiind innorat mai toata ziua si in unele zone ploile vor lua chiar aspecte violente de furtuni cu fulgere si grindina.: 26 de grade Celsius: 25 grade Celsius: 23 grade Celsius: 25 grade Celsius: 24 grade Celsius: 25 grade Celsius: 26 grade Celsius: 24 grade Celsius: 24 grade Celsius: 24 grade Celsiusjumatatea de est a tarii e maturata de furtuni, in timp ce vestul e rafatat de soare, chiar daca pe alocuri cu nori.: 28 de grade Celsius: 20 grade Celsius: 20 grade Celsius: 26 grade Celsius: 25 grade Celsius: 25 grade Celsius: 24 grade Celsius: 26 grade Celsius: 26 grade Celsius: 25 grade Celsiussunt ploi si furtuni in aproape toata tara. In Capitala temperaturile scad cu cateva grade.: 25 de grade Celsius: 21 grade Celsius: 20 grade Celsius: 27 grade Celsius: 27 grade Celsius: 25 grade Celsius: 27 grade Celsius: 24 grade Celsius: 26 grade Celsius: 26 grade CelsiusTemperaturile raman cam la aceste valori pana in weekend, insa de joi ploile se restrang.Vezi si cum va fi vremea in prima jumatate a lunii mai A.S.